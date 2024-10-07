Российская разведка завербовала ирландского депутата для работы в качестве "крота" и эмиссара – и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис говорит, что это его не удивило

Эту новость, которую сообщил корреспондент The Sunday Times в Дублине Джон Муни, подтвердили Politico два ирландских чиновника в правительстве и системе правосудия, передает "Европейская правда".

По словам чиновников, депутат не был арестован и не был обвинен, поскольку он не совершил никакого преступления, строя отношения с агентами Кремля, которые работают в огромном посольстве России в Дублин

В связи с особенностями ирландского законодательства о клевете, чиновники заявили, что имя депутата не должно быть публично разглашено

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Когда журналисты спросили премьера Харриса, работает ли в парламенте "крот" российской разведки, ирландский премьер-министр сказал, что не может подтвердить эту информацию, но добавил "Это не должно быть неожиданностью ни для одного из нас.

Гаррис отметил, что такие усилия российских разведчиков усилились в Ирландии, как и в других странах, после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Тогда Ирландия выслала четырех российских дипломатов, обвиненных в вербовке разведывательных агентов в ирландских политических и деловых кругах.

Чиновники сообщили Politico, что депутат был завербован в 2019 году, когда Россия пыталась разжечь связанную с Brexit напряженность между Ирландией и Великобританией.

Сергей Прокопьев, российский шпион, который якобы завербовал депутата, был среди четырех сотрудников российского посольства, высланных из Ирландии в марте 2022 года. Все они были идентифицированы как члены российской военной разведки и занимались шпионажем.

Газета Sunday Times сообщила, что после высылки Прокопьев продолжал координировать деятельность с ирландским законодателем через российскую агентку, которую периодически отправляли в Дублин для поддержания романтической связи с политиком.

По мнению Politico, политик является членом преимущественно левой оппозиции, а не трехпартийного правительства во главе с Харрисом, которое поддерживает Украину.

Чиновники заявили, что полиция приказала депутату прекратить контакты, но он не послушался.

Расследование его поведения не выявило никаких доказательств того, что он получал деньги от россиян или передавал им документы, составляющие государственную тайну.

Газета Sunday Times сообщила, что россияне завербовали депутата, в частности, для развития контактов с незаконными военизированными группами в Северной Ирландии.

Напомним, 4 сентября президент Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подписали соглашение о поддержке и сотрудничестве между двумя странами: союзник в дальнейшем будет предоставлять нелетальную военную поддержку.

В то же время Харрис и глава МИД и министр обороны Михал Мартин объявили о новом значительном пакете поддержки для Украины и ее соседей.