Норвегія розширила санкції проти Білорусі

Міністерство закордонних справ Норвегії у понеділок, 7 жовтня, оголосило про запровадження додаткових санкцій проти Білорусі у відповідь на її причетність до повномасштабної агресії Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив норвезький уряд.

Нові санкції Норвегії проти Білорусі відповідають заходам, ухваленим Європейським Союзом у червні 2024 року.

Вони спрямовані на кілька секторів білоруської економіки, зокрема торгівлю, послуги та транспорт, та зокрема покликані запобігти обходу обмежень, запроваджених проти Росії.

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Йдеться, приміром, про заборону транзиту через територію Білорусі підсанкційних товарів і товарів подвійного призначення, заборону експорту технологій, призначених для морського судноплавства, і предметів розкоші.

Також Норвегія забороняє надання низки послуг білоруському режиму та пов’язаним із ним особам – наприклад, інженерних і маркетингових послуг, а також відповідної технічної допомоги чи посередництва.

Нагадаємо, у серпні ЄС також запровадив обмежувальні заходи щодо 28 осіб за їхню роль у внутрішніх репресіях та порушеннях прав людини в Білорусі.

Також нагадаємо, що Литва передала Міжнародному кримінальному суду матеріали про скоєння білоруським режимом міжнародних злочинів. Детальніше про це – у матеріалі Гаага для Лукашенка.