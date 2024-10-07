Норвегія розширила санкції проти Білорусі
Міністерство закордонних справ Норвегії у понеділок, 7 жовтня, оголосило про запровадження додаткових санкцій проти Білорусі у відповідь на її причетність до повномасштабної агресії Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив норвезький уряд.
Нові санкції Норвегії проти Білорусі відповідають заходам, ухваленим Європейським Союзом у червні 2024 року.
Вони спрямовані на кілька секторів білоруської економіки, зокрема торгівлю, послуги та транспорт, та зокрема покликані запобігти обходу обмежень, запроваджених проти Росії.
Йдеться, приміром, про заборону транзиту через територію Білорусі підсанкційних товарів і товарів подвійного призначення, заборону експорту технологій, призначених для морського судноплавства, і предметів розкоші.
Також Норвегія забороняє надання низки послуг білоруському режиму та пов’язаним із ним особам – наприклад, інженерних і маркетингових послуг, а також відповідної технічної допомоги чи посередництва.
Нагадаємо, у серпні ЄС також запровадив обмежувальні заходи щодо 28 осіб за їхню роль у внутрішніх репресіях та порушеннях прав людини в Білорусі.
Також нагадаємо, що Литва передала Міжнародному кримінальному суду матеріали про скоєння білоруським режимом міжнародних злочинів. Детальніше про це – у матеріалі Гаага для Лукашенка.