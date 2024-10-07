Норвегия расширила санкции против Беларуси

Министерство иностранных дел Норвегии в понедельник, 7 октября, объявило о введении дополнительных санкций против Беларуси в ответ на ее причастность к полномасштабной агрессии России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило норвежское правительство.

Новые санкции Норвегии против Беларуси соответствуют мерам, принятым Европейским Союзом в июне 2024 года.

Они направлены на несколько секторов белорусской экономики, в частности торговлю, услуги и транспорт, и в частности призваны предотвратить обход ограничений, введенных против России.

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Речь идет, например, о запрете транзита через территорию Беларуси подсанкционных товаров и товаров двойного назначения, запрете экспорта технологий, предназначенных для морского судоходства, и предметов роскоши.

Также Норвегия запрещает предоставление ряда услуг белорусскому режиму и связанным с ним лицам – например инженерных и маркетинговых услуг, а также соответствующей технической помощи или посредничества.

Напомним, в августе ЕС также ввел ограничительные меры в отношении 28 человек за их роль во внутренних репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.

Также напомним, что Литва передала Международному уголовному суду материалы о совершении белорусским режимом международных преступлений. Подробнее об этом – в материале Гаага для Лукашенко.