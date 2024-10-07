Косово частково зняло заборону на ввезення товарів із Сербії

Уряд Косова у понеділок, 7 жовтня, вирішив частково скасувати заборону на ввезення товарів із Сербії, запроваджену у червні 2023 року для запобігання прихованим поставкам зброї для сербських сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

За словами косовського прем'єр-міністра Альбіна Курті, найближчим часом відкриється пункт перетину кордону Мердаре, але там будуть посилено перевіряти товари митники.

Курті додав, що інші п'ять прикордонних переходів між Косовом і Сербією відкриються після того, як будуть обладнані новими сканерами.

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У червні 2023 року Приштина обмежила рух товарів через кордон із Сербією після того, як виявила сховки з незаконно ввезеною зброєю, а також у відповідь на пересування сербських військ поблизу кордону.

"Це були кроки з безпеки, а не з комерційних міркувань", – підкреслив Курті.

За інформацією місцевих ЗМІ, Приштина пішла на поступки після тиску Німеччини, яка пригрозила виключенням з Центральноєвропейської асоціації вільної торгівлі та Берлінського процесу, спрямованого на посилення співпраці між шістьма країнами Західних Балкан і ЄС.

Це сталось на тлі подальшого загострення між Белградом та Приштиною та провалу зусиль посередників – Європейського Союзу та США – із нормалізації відносин між ними.

Напруженість між сторонами спалахнула в травні 2023 року, коли косовська поліція захопила муніципальні будівлі в муніципалітетах з сербською більшістю на півночі Косова, де на місцевих виборах – які бойкотували серби – перемогли албанські представники.

Нещодавно президент Сербії Александар Вучич виставив нові умови для нормалізації відносин, а також оголосив про нові гарантії для косовських сербів.