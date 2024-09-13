Вучич виставив нові умови для нормалізації відносин Сербії та Косова

Президент Сербії Александар Вучич заявив про нові вимоги для нормалізації відносин із частково визнаним Косовом, а також запровадження спеціального статусу для сербського населення, що там мешкає.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Вучича цитує портал Danas.

Сербський президент сказав, що для нього і всіх сербів "найболючішою точкою залишається Косово і Метохія", вживши назву Косова, яку використовує офіційний Белград.

Він заявив, що за останні роки не вдалось знайти вирішення "косовської проблеми", яке б задовольнило сербів, а ситуація буде тільки погіршуватись, "тому що наближаються вибори".

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Далі президент Сербії перелічив заходи, які, на його думку, мають бути вжиті для повернення "до всього, що було досягнуто і отримано в процесі діалогу" для нормалізації відносин.

Він назвав проведення вільних і демократичних виборів на півночі Косова "за участю місії ОБСЄ і під контролем ЄС", формування регіональної влади, в якій поліцейські сили будуть укомплектовані сербами.

Третьою вимогою Вучич назвав повернення сербських суддів і прокурорів до виконання судових функцій на півночі Косова, далі – виведення спецпідрозділів косовської поліції з незаконно побудованих баз і виведення з усіх установ на півночі Косова, а п'ятим пунктом – "термінове, негайне і остаточне формування Асоціації сербських муніципалітетів".

Наступною вимогою, за словами президент Сербії, є негайне звільнення всіх "політичних в'язнів" у Косові. Також він сказав про відновлення банківських і поштових послуг, які Белград надавав косовським сербам.

Вучич анонсував, що проведе переговори з десятками світових лідерів і передасть їм ці вимоги, а також надішле відповідні листи Джо Байдену, Владіміру Путіну та Сі Цзіньпіну.

Насамкінець президент Сербії анонсував ухвалення в країні закону, який проголосить північ Косова "зоною особливого соціального захисту", що "гарантуватиме право на фінансову підтримку безробітних", а також передбачить розслідування стосовно тих, хто "виганяє сербів" із Косова.

Заява Вучича пролунала на тлі подальшого загострення між Белградом та Приштиною та провалу зусиль посередників – Європейського Союзу та США – із нормалізації відносин між ними.

Серед іншого, минулого місяця косовська поліція провела операцію, в ході якої закрила сербські установи на півночі Косова і конфіскувала знайдені в них документи. Хоча значної реакції з боку уряду і президента Сербії не було, Вучич анонсував "важливе" звернення, а сербські таблоїди після цього писали, що він нібито планував оголосити про "окупацію Косовом частини сербської території".

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