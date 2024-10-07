Косово частично сняло запрет на ввоз товаров из Сербии

Правительство Косово в понедельник, 7 октября, решило частично отменить запрет на ввоз товаров из Сербии, введенный в июне 2023 года для предотвращения скрытых поставок оружия для сербских сепаратистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По словам косовского премьер-министра Альбина Курти, в ближайшее время откроется пункт пересечения границы Мердаре, но там будут усиленно проверять товары таможенники.

Курти добавил, что остальные пять пограничных переходов между Косово и Сербией откроются после того, как будут оборудованы новыми сканерами.

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В июне 2023 года Приштина ограничила движение товаров через границу с Сербией после того, как обнаружила тайники с незаконно ввезенным оружием, а также в ответ на передвижение сербских войск вблизи границы.

"Это были шаги по безопасности, а не по коммерческим соображениям", – подчеркнул Курти.

По информации местных СМИ, Приштина пошла на уступки после давления Германии, которая пригрозила исключением из Центральноевропейской ассоциации свободной торговли и Берлинского процесса, направленного на усиление сотрудничества между шестью странами Западных Балкан и ЕС.

Это произошло на фоне дальнейшего обострения между Белградом и Приштиной и провала усилий посредников – Европейского Союза и США – по нормализации отношений между ними.

Напряженность между сторонами вспыхнула в мае 2023 года, когда косовская полиция захватила муниципальные здания в муниципалитетах с сербским большинством на севере Косово, где на местных выборах – которые бойкотировали сербы – победили албанские представители.

Недавно президент Сербии Александар Вучич выставил новые условия для нормализации отношений, а также объявил о новых гарантиях для косовских сербов.