В Іспанії страйкуватимуть водії ваговозів та автобусів – вимагатимуть кращої пенсії

Водії ваговозів та автобусів в Іспанії домовились з кінця жовтня розпочати серію страйків з вимогою кращих умов виходу на пенсію.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Представники двох провідних профспілок Іспанії, CCOO і UGT, заявили в понеділок, що водії вийдуть 28 жовтня, 11, 28 й 29 листопада, а також 5 та 9 грудня.

Профспілки вимагають, щоб умови праці водіїв – зокрема пенсійний вік, який зараз становить 67 років, і право на частковий вихід на пенсію – були покращені і приведені у відповідність до умов інших категорій працівників, чия робота несе подібний рівень ризику.

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"Вік є визначальним фактором для моторних навичок, сенсорних і когнітивних втрат і становить ризик не лише для працівника, але й для решти людей", – заявив секретар UGT з питань дорожнього та міського транспорту Дієго Буенестадо.

Якщо влада не задовольнить вимоги страйкарів, вони готуються почати безстроковий страйк 23 грудня.

У 2022 році іспанські далекобійники оголосили місячний страйк, який спричинив дефіцит продуктів харчування, спровокував сплеск інфляції та вдарив по економічному зростанню країни.

Нагадаємо, на Корсиці через суперечку щодо управління аеропортами і портами, яка переросла у страйк, сотні людей минулого тижня не могли залишити острів чи причалити до нього.