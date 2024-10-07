Водители тяжеловозов и автобусов в Испании договорились с конца октября начать серию забастовок с требованием лучших условий выхода на пенсию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представители двух ведущих профсоюзов Испании, CCOO и UGT, заявили в понедельник, что водители выйдут 28 октября, 11, 28 и 29 ноября, а также 5 и 9 декабря.

Профсоюзы требуют, чтобы условия труда водителей – в частности пенсионный возраст, который сейчас составляет 67 лет, и право на частичный выход на пенсию – были улучшены и приведены в соответствие с условиями других категорий работников, чья работа несет подобный уровень риска.

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"Возраст является определяющим фактором для моторных навыков, сенсорных и когнитивных потерь и представляет риск не только для работника, но и для остальных людей", – заявил секретарь UGT по вопросам дорожного и городского транспорта Диего Буенестадо.

Если власти не удовлетворят требования бастующих, они готовятся начать бессрочную забастовку 23 декабря.

В 2022 году испанские дальнобойщики объявили месячную забастовку, которая вызвала дефицит продуктов питания, спровоцировала всплеск инфляции и ударила по экономическому росту страны.

Напомним, на Корсике из-за спора по управлению аэропортами и портами, который перерос в забастовку, сотни людей на прошлой неделе не могли покинуть остров или причалить к нему.