У Британії лейбористи лише на один пункт випереджають опозиційних консерваторів

Менш ніж за 100 днів перебування при владі лейбористів, лідерство партії прем'єра Кіра Стармера над консерваторами, яких він переміг на загальних виборах у Великій Британії, впало до одного пункту.

Такими є результати опитування 2023 дорослих, проведеного соціологічною компанією More in Common, які були передані POLITICO London Playbook, передає "Європейська правда".

Опитування, проведене на вихідних, показало, що лейбористи отримують 29% підтримки, а консерватори – 28%. Це найнижчий показник лідерства лейбористів, зафіксований More in Common з моменту початку проведення опитувань щодо намірів голосування в минулому році, і він зменшився на 3 пункти у порівнянні з попереднім опитуванням минулого місяця.

Лейбористи випередили консерваторів на 10 пунктів за кількістю голосів виборців на загальних виборах у липні. Партія Стармера увійшла до уряду з переконливою більшістю після 14 років перебування в опозиції.

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Нове опитування More in Common показує, що права партія Найджела Фараджа Reform UK посідає третє місце з 19%, центристські ліберал-демократи отримують 11%, а ліві зелені – 7% голосів виборців.

Лейбористи зіткнулися з численними труднощами з моменту приходу до влади. Канцлер Рейчел Рівз зіткнулася з критикою за скасування зимових виплат на паливо для всіх, окрім найбідніших пенсіонерів, незважаючи на те, що ця політика не була передбачена передвиборчим маніфестом партії. Лейбористи звинувачують у цьому поганий фінансовий спадок від консерваторів.

Також прем'єру Британії загрожує розслідування через те, що він порушив парламентські правила, не задекларувавши, що заможний бізнесмен і донор Лейбористської партії купив дорогий одяг для його дружини Вікторії.

А нещодавно віцепрем'єрку Британії помітили на тусівці в Ібіці після заяв прем’єра про "важкі часи".

Раніше Стармер заявляв, що для відновлення Британії після попереднього уряду знадобиться багато часу, та попередив, що "справи погіршаться, перш ніж покращитися".