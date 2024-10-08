В Британии лейбористы лишь на один пункт опережают оппозиционных консерваторов

Менее чем за 100 дней пребывания у власти лейбористов, лидерство партии премьера Кира Стармера над консерваторами, которых он победил на всеобщих выборах в Великобритании, упало до одного пункта.

Таковы результаты опроса 2023 взрослых, проведенного социологической компанией More in Common, которые были переданы POLITICO London Playbook, передает "Европейская правда".

Опрос, проведенный на выходных, показал, что лейбористы получают 29% поддержки, а консерваторы – 28%. Это самый низкий показатель лидерства лейбористов, зафиксированный More in Common с момента начала проведения опросов о намерениях голосования в прошлом году, и он уменьшился на 3 пункта по сравнению с предыдущим опросом в прошлом месяце.

Лейбористы опередили консерваторов на 10 пунктов по количеству голосов избирателей на всеобщих выборах в июле. Партия Стармера вошла в правительство с убедительным большинством после 14 лет пребывания в оппозиции.

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Новый опрос More in Common показывает, что правая партия Найджела Фараджа Reform UK занимает третье место с 19%, центристские либерал-демократы получают 11%, а левые зеленые – 7% голосов избирателей.

Лейбористы столкнулись с многочисленными трудностями с момента прихода к власти. Канцлер Рэйчел Ривз столкнулась с критикой за отмену зимних выплат на топливо для всех, кроме самых бедных пенсионеров, несмотря на то, что эта политика не была предусмотрена предвыборным манифестом партии. Лейбористы обвиняют в этом плохое финансовое наследство от консерваторов.

Также премьеру Британии грозит расследование из-за того, что он нарушил парламентские правила, не задекларировав, что состоятельный бизнесмен и донор Лейбористской партии купил дорогую одежду для его жены Виктории.

А недавно вице-премьера Британии заметили на тусовке в Ибице после заявлений премьера о "трудных временах".

Ранее Стармер заявлял, что для восстановления Британии после предыдущего правительства понадобится много времени, и предупредил, что "дела ухудшатся, прежде чем улучшиться".