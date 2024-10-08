У Європарламенті назвали головування Угорщини в ЄС "повним провалом"

Голова найбільшої в Європарламенті фракції Європейської народної партії Манфред Вебер у вівторок назвав угорське головування в Раді ЄС "повним провалом".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

У середу Орбан виступить в Європарламенті з промовою про пріоритети своєї країни, яка в цьому півріччі головує в Раді ЄС.

Вебер відкриє після цього пленарні дебати і оголосив лідера угорської опозиції Петера Мадяра другим спікером. Мадяр вважається головним суперником Орбана і є членом Європарламенту від правоцентристської партії "Тиса" після європейських виборів у червні.

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Вебер також заявив, що розкритикована "мирна місія" Орбана до глави Кремля Владіміра Путіна на початку головування Угорщини в Раді ЄС на початку липня була насправді "поїздкою з метою продовження війни".

Лідерка ліберальної групи "Оновити Європу" Валері Аєр назвала Орбана "палієм", який ставить під загрозу європейську ідею. "Він хоче спалити демократичну, ліберальну і толерантну Європу", – підкреслила вона.

Депутат Європарламенту від "Зелених" Даніель Фройнд звинуватив уряд Орбана в "корупції і поганому управлінні". Разом з антикорупційною організацією Transparency International він організував у Європарламенті виставку про розтрату грошей європейських платників податків в Угорщині.

Після прибуття до Страсбурга у вівторок у другій половині дня Орбан хоче виступити перед пресою. Захід організований новою ультраправою групою "Патріоти за Європу". Окрім партії Орбана "Фідес", до групи входять "Національне об'єднання" французької правої популістки Марін Ле Пен та Австрійська партія свободи.

Нагадаємо, депутат Європейського парламенту від Німеччини Даніель Фройнд розкритикував проведення засідання Ради ЄС з питань підтримки демократичних стандартів за головування Угорщини, яка ці стандарти, за його словами, порушує.

В останньому звіті Єврокомісії щодо верховенства права висловлювались зауваження до Угорщини, яка практично не втілила попередніх рекомендацій.