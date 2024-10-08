В Европарламенте назвали председательство Венгрии в ЕС "полным провалом"

Председатель крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер во вторник назвал венгерское председательство в Совете ЕС "полным провалом".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

В среду Орбан выступит в Европарламенте с речью о приоритетах своей страны, которая в этом полугодии председательствует в Совете ЕС.

Вебер откроет после этого пленарные дебаты и объявил лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра вторым спикером. Мадяр считается главным соперником Орбана и является членом Европарламента от правоцентристской партии "Тиса" после европейских выборов в июне.

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Вебер также заявил, что раскритикованная "мирная миссия" Орбана к главе Кремля Владимиру Путину в начале председательства Венгрии в Совете ЕС в начале июля была на самом деле "поездкой с целью продолжения войны".

Лидер либеральной группы "Обновить Европу" Валери Айер назвала Орбана "поджигателем", который ставит под угрозу европейскую идею. "Он хочет сжечь демократическую, либеральную и толерантную Европу", – подчеркнула она.

Депутат Европарламента от "Зеленых" Даниэль Фройнд обвинил правительство Орбана в "коррупции и плохом управлении". Вместе с антикоррупционной организацией Transparency International он организовал в Европарламенте выставку о растрате денег европейских налогоплательщиков в Венгрии.

По прибытии в Страсбург во вторник во второй половине дня Орбан хочет выступить перед прессой. Мероприятие организовано новой ультраправой группой "Патриоты за Европу". Кроме партии Орбана "Фидес", в группу входят "Национальное объединение" французской правой популистки Марин Ле Пен и Австрийская партия свободы.

Напомним, депутат Европейского парламента от Германии Даниэль Фройнд раскритиковал проведение заседания Совета ЕС по вопросам поддержки демократических стандартов под председательством Венгрии, которая эти стандарты, по его словам, нарушает.

В последнем отчете Еврокомиссии по верховенству права высказывались замечания к Венгрии, которая практически не воплотила предыдущих рекомендаций.