ЄС оскаржить у СОТ тарифи на своє бренді, запроваджені Китаєм

Європейський Союз незгоден із рішенням Китаю запровадити антидемпінгові мита на європейське бренді – ймовірну відповідь на тарифи на китайські елетромобілі – та заявив про наміри оскаржити їх у Світовій організації торгівлі.

Про це повідомив речник Європейської комісії Олоф Гілл, передає "Європейська правда".

Представник виконавчого органу ЄС заявив, що "зловживання торговельним захистом з неналежних причин є явним порушенням правил СОТ", тому заходи Китаю будуть оскаржені в межах Організації.

"Паралельно з цим, Комісія ретельно вивчатиме та оцінюватиме всі можливості для надання належної підтримки виробникам з ЄС, які постали перед негативним впливом цього необґрунтованого рішення уряду Китаю", – додав він.

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Раніше у вівторок Міністерство торгівлі Китаю оголосило про тимчасові антидемпінгові заходи щодо імпорту бренді з Європейського Союзу, які торкнулися брендів від Hennessy до Remy Martin.

Хоча офіційно це не повідомлялось, рішення Пекіна стало ймовірним кроком у відповідь після того, як ЄС запровадив додаткові імпортні тарифи на електромобілі китайського виробництва.

Це ще більше ускладнило й без того напружені торговельні відносини між Пекіном і Брюсселем.