Орбан непокоїться, що ЄС прямує до "економічної холодної війни" з Китаєм

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що Європейський Союз прямує до "економічної холодної війни" з Китаєм.

Про це Орбан сказав в інтерв'ю державному радіо, його слова наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У п'ятницю країни-члени ЄС проголосують за введення тарифів на наступні п'ять років у розмірі до 45% на імпорт електромобілів китайського виробництва. Це відбувається в рамках найгучнішої торгівельної суперечки ЄС, що загрожує відповідними заходами з боку Пекіна.

За часів Орбана Угорщина стала важливим торгівельним та інвестиційним партнером Китаю, на відміну від деяких інших країн ЄС, які розглядають можливість зменшити свою залежність від другої за величиною економіки світу.

Реклама:

"Те, що вони змушують нас робити зараз, або те, що хоче робити ЄС, – це економічна холодна війна", – сказав Орбан.

Орбан, чия країна є місцем розміщення китайських заводів з виробництва електромобілів і акумуляторів, заявив, що його країна не хоче бути втиснутою в жоден з блоків і хоче продовжувати торгувати з обома сторонами.

Він зазначив, що продукцію, вироблену в ЄС, буде все важче продавати, якщо світова економіка буде розділена на два блоки. Він додав, що не зрозуміло, чи витримає угорська стратегія "економічного нейтралітету" випробування часом.

Минулого місяця Орбан заявив, що китайські фірми вже пообіцяли інвестувати в Угорщину 9 мільярдів євро, що ставить їх в один ряд з компаніями зі Сполучених Штатів.

Після призупинення фінансування ЄС на мільярди євро через занепокоєння Брюсселя щодо верховенства права в Угорщині, Будапешт у квітні позичив 1 мільярд євро у китайських банків для фінансування інфраструктурних та енергетичних проєктів в рамках угоди, умови якої не були оприлюднені.

Під час візиту глави КНР Сі Цзіньпіна до Угорщини у травні Пекін і Будапешт підписали низку угод про інфраструктурні проєкти. Також відбулася так звана "мирна місія" угорського прем’єра Віктора Орбана до Китаю.