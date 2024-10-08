Ексглава МЗС Британії лідирує в боротьбі за посаду лідера консерваторів

Колишній міністр закордонних, а до того – внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вирвався вперед у змаганні за посаду нового лідера Консервативної партії, де залишились тільки троє претендентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Після чергового раунду голосування у вівторок, 8 жовтня, Клеверлі здобув найбільшу кількість голосів депутатів-консерваторів, що беруть участь в обранні лідера – 39 з-поміж 121.

Колишній молодший міністр з питань імміграції Британії Роберт Дженрік, який досі вважався фаворитом, отримав 31 голос, ексміністерка бізнесу Кемі Баденох – 30 голосів.

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Натомість колишній молодший міністр з безпекових питань Том Тагендхат отримав лише 20 голосів і вибув зі змагання.

Сплеск підтримки Джеймса Клеверлі – найбільш поміркованого з трьох претендентів на посаду лідера консерваторів Британії, що залишилися – свідчить про те, що значна частина партії виступає за центристські позиції, пише Bloomberg.

Приміром, Дженрік раніше пообіцяв, що виведе Британію з Європейської конвенції з прав людини, а також говорив, що назвав свою доньку на честь Маргарет Тетчер. А Баденох нещодавно розкритикувала декретні виплати, прожитковий мінімум і державних службовців.

Уже в середу, 9 жовтня, консерватори визначаться з двома претендентами на посаду лідера партії. Далі за них голосуватимуть усі партійці, а результати цього голосування мають бути оголошені 2 листопада.

Нагадаємо, Ріші Сунак був лідером Консервативної партії та прем’єр-міністром з жовтня 2022 року, але пішов у відставку на початку липня після ініційованих ним же дострокових парламентських виборів.

За їхніми підсумками консерватори зазнали розгромної поразки, а опозиційна Лейбористська партія отримала найкращий за два десятиліття результат і сформувала однопартійний уряд.