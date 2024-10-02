Кандидат у лідери Консервативної партії Британії дав доньці ім’я Тетчер

Кандидат у лідери Консервативної партії Великої Британії Роберт Дженрік дав одній зі своїх доньок ім’я Тетчер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Дженрік відзначив, що одна з його трьох доньок має друге ім’я покійної консервативної прем'єр-міністерки, оскільки він поважає "сильних жінок".

"О, ви її зараз ставите в незручне становище", – сказав Дженрік, коли на нього натиснули, щоб він прокоментував ім’я доньки.

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"Це Маргарет Тетчер... Це Тетчер. Вона народилася в рік смерті Маргарет Тетчер", – сказав він.

"Я подумав, що це хороший спосіб нагадати їй про хорошого прем'єр-міністра", – додав Дженрік .

Дженрік, колишній молодший міністр з питань імміграції, є фаворитом букмекерів у боротьбі за пост лідера Консервативної партії.

Опитування 2021 року показало, що прихильниця вільного ринку Тетчер, яка привела консерваторів до трьох перемог на виборах поспіль і змінила британську державу в 1980-х роках, поступається лише Вінстону Черчиллю в оцінках британців щодо того, хто був найкращим прем’єр-міністром в історії.

Британська Консервативна партія має намір назвати свого нового лідера 2 листопада після того, як найгірший результат партії на виборах змусив колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака заявити про відставку.

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