Президентка Єврокомісії їде до Молдови

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Молдову з робочим візитом.

Про це йдеться у повідомленні адміністрації президента Молдови, інформує "Європейська правда".

Згідно з оприлюдненою інформацією, у четвер, 10 жовтня, президентка Молдови Мая Санду проведе зустріч із фон дер Ляєн.

"Цей візит підкреслює дедалі тісніші відносини між Кишиневом і Брюсселем", – йдеться в повідомленні.

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Своєю чергою у мерії Кишинева попередили, що 9-10 жовтня 2024 року буде тимчасово обмежено доступ до деяких місць у центрі столиці, а також до магістралей, що ведуть до Міжнародного аеропорта Кишинева.

Обмеження стосуватимуться, зокрема, проведення масових демонстрацій, ремонтних робіт на дорогах/електричних/теплових мережах, водопостачання/каналізації/водовідведення, а також для вирубки дерев, у периметрі вулиць, якими буде проїжджати офіційний кортеж.

20 жовтня у Молдові відбудеться референдум про вступ до Європейського Союзу. Він пройде разом із виборами президента, на яких Санду прагне переобратись на другий термін.

Чинна влада поєднала голосування за президента із референдумом, аби мобілізувати проєвропейського виборця, який зможе проголосувати і за переобрання Санду.

"Європейська правда" розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі зусилля для впливу на ситуацію у Молдові.

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