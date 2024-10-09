Президент Еврокомиссии едет в Молдову

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Молдову с рабочим визитом.

Об этом говорится в сообщении администрации президента Молдовы, информирует "Европейская правда".

Согласно обнародованной информации, в четверг, 10 октября, президент Молдовы Майя Санду проведет встречу с фон дер Ляйен.

"Этот визит подчеркивает все более тесные отношения между Кишиневом и Брюсселем", – говорится в сообщении.

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В свою очередь в мэрии Кишинева предупредили, что 9-10 октября 2024 года будет временно ограничен доступ лиц к некоторым местам в центре столицы, а также к магистралям, ведущим к Международному аэропорту Кишинева.

Ограничения будут касаться, в частности, проведения массовых демонстраций, ремонтных работ на дорогах/электрических/тепловых сетях, водоснабжения/канализации/водоотвода, а также для вырубки деревьев, в периметре улиц, по которым будет проезжать официальный кортеж.

20 октября в Молдове состоится референдум о вступлении в Европейский Союз. Он пройдет вместе с выборами президента, на которых Санду стремится переизбраться на второй срок.

Действующие власти объединили голосование за президента с референдумом, чтобы мобилизовать проевропейского избирателя, который сможет проголосовать и за переизбрание Санду.

"Европейская правда" рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове.

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