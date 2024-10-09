ЗМІ: Засідання у форматі "Рамштайн" вирішили перенести

Засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке мало відбутись 12 жовтня у форматі лідерів країн, вирішили перенести на іншу дату.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в штаб-квартирі НАТО, пише "Європейська правда".

Як зазначено, нову дату ще визначають.

Передбачалось, що президент США Джо Байден у Німеччині головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше мала б зібратись на рівні лідерів.

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Однак напередодні стало відомо, що Байден скасував візит до Німеччини через очікування потужного урагану "Мілтон", який має накрити південне узбережжя США.

Американські посадові особи заявляли, що наразі вирішують, чи переносити засідання.