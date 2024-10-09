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СМИ: Заседание в формате "Рамштайн" решили перенести

Новости — Среда, 9 октября 2024, 11:14 — Ирина Кутелева

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое должно было состояться 12 октября в формате лидеров стран, решили перенести на другую дату.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники в штаб-квартире НАТО, пишет "Европейская правда".

Как указано, новую дату еще определяют.

Предполагалось, что президент США Джо Байден в Германии будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября, которая впервые должна была бы собраться на уровне лидеров.

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Однако накануне стало известно, что Байден отменил визит в Германию из-за ожидания мощного урагана "Милтон", который должен накрыть южное побережье США.

Американские должностные лица заявляли, что сейчас решают, переносить ли заседание.

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