Турция заблокировала мессенджер Discord

Турция заблокировала доступ к платформе обмена мгновенными сообщениями Discord по решению суда.

Соответствующее решение принял национальный регулятор в сфере инфотехнологий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что суд в Анкаре решил закрыть доступ к платформе Discord из-за достаточных подозрений в совершении преступлений, связанных с "сексуальным насилием над детьми и непристойными действиями".

"Мы полны решимости защитить нашу молодежь и детей от вредных публикаций в социальных сетях и интернете, которые являются преступлениями. Мы никогда не позволим попыткам пошатнуть основы нашего общественного устройства", – отметил министр.

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Решение о запрете доступа к Discord в Турции было принято после общественного возмущения, вызванного убийством двух женщин, совершенным 19-летним юношей в начале этого месяца.

После этого инцидента в социальных сетях появились сообщения о том, что некоторые пользователи Discord восхваляли убийство, что вызвало общественное возмущение против некоторых сообществ на платформе.

Напомним, в августе Турция заблокировала доступ к социальной сети Instagram из-за несоблюдения "законов и правил" страны и общественных интересов. Блокировка продолжалась девять дней.

На фоне блокировки Instagram президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о недовольстве работой социальных сетей.