Троє сербів не визнали себе винними у смертельному нападі в Косові

Троє етнічних сербів не визнали себе винними в середу в косовському суді за звинуваченнями в тероризмі у зв'язку з перестрілкою 2023 року, коли бойовики, що проникли з Сербії, увірвалися в село і застрелили поліцейського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Прокурори заявили, що троє обвинувачених були серед близько 80 бойовиків, які здійснили напад, що став найгіршим випадком насильства в нестабільному регіоні з часу проголошення незалежності Косова.

Один з обвинувачених на судовому процесі в столиці Косова Приштині не визнав себе винним, а двоє інших відмовилися зробити заяву, яка за косовським законодавством вважається невизнанням своєї провини.

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Минулого місяця косовська прокуратура висунула обвинувачення 45 особам у зв'язку з нападом у вересні 2023 року, всі вони, за винятком трьох осіб, які перебувають на лаві підсудних, ймовірно, перебувають у Сербії. Вищий суд Косова ще має вирішити, чи можна їх судити заочно.

Прокурори заявили, що підозрюваний лідер озброєної групи Мілан Радойчич, колишній провідний політик косовських сербів, також перебуває в Сербії. Радойчич публічно визнав, що брав участь у перестрілці.

Підозрювані, які перебувають у Сербії, наразі навряд чи будуть видані Косову, оскільки Белград не визнає незалежність Косова, формально вважаючи його частиною сербської території.

Дати винесення вироку у цій справі, яку прокурори називають складною, поки що не названо.

Раніше прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті поклав на Сербію відповідальність за збройний напад у селі Баньска, що на півночі країни, у вересні 2023 року, назвавши його спробою анексії з боку Белграда.

Напад стався через кілька місяців після того, як переговори між Косовом і Сербією щодо нормалізації відносин за підтримки ЄС і США провалилися. Після цього двосторонні відносини лише погіршувались.

Деталі інциденту читайте в архівній статті "ЄвроПравди". Також радимо публікацію про косовсько-сербські відносини.