Трое сербов не признали себя виновными в смертельном нападении в Косове

Трое этнических сербов не признали себя виновными в среду в косовском суде по обвинениям в терроризме в связи с перестрелкой 2023 года, когда боевики, проникшие из Сербии, ворвались в село и застрелили полицейского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Прокуроры заявили, что трое обвиняемых были среди 80 боевиков, совершивших нападение, ставшее худшим случаем насилия в нестабильном регионе со времени провозглашения независимости Косова.

Один из обвиняемых на судебном процессе в столице Косова Приштине не признал себя виновным, а двое других отказались сделать заявление, которое по косовскому законодательству считается непризнанием вины.

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В прошлом месяце косовская прокуратура предъявила обвинения 45 лицам в связи с нападением в сентябре 2023 года, все они, за исключением трех человек, находящихся на скамье подсудимых, вероятно, находятся в Сербии. Высший суд Косова еще должен решить, можно ли их судить заочно.

Прокуроры заявили, что подозреваемый лидер вооруженной группы Милан Радойчич, бывший ведущий политик косовских сербов, также находится в Сербии. Радойчич публично признал, что участвовал в перестрелке.

Подозреваемые, находящиеся в Сербии, пока вряд ли будут выданы Косову, поскольку Белград не признает независимость Косова, формально считая его частью сербской территории.

Даты вынесения приговора по этому делу, которое прокуроры называют сложным, пока не названы.

Ранее премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти возложил на Сербию ответственность за вооруженное нападение в селе Баньска, что на севере страны, в сентябре 2023 года, назвав его попыткой аннексии со стороны Белграда.

Нападение произошло через несколько месяцев после того, как переговоры между Косовом и Сербией по нормализации отношений при поддержке ЕС и США провалились. После этого двусторонние отношения только ухудшались.

Детали инцидента читайте в архивной статье "ЕвроПравды". Также советуем публикацию о косовско-сербских отношениях.