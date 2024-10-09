В ОПУ пояснили, чому не зараховують договір з Хорватією до безпекових угод

В Офісі президента пояснили, з якої причини угода з Хорватією поки не класифікується як одна з безпекових угод, які Україна уклала з низкою країн-партнерів у продовження декларації G7.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар опублікував заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Жовква нагадав, що Хорватія поки не приєдналася до вільнюської декларації G7 щодо підтримки України, яка стала "рамкою" для двосторонніх безпекових угод з окремими країнами – загалом їх вже 26. З цієї причини угоду з Хорватією від 9 жовтня поки не зараховують до цих угод.

Водночас, як і відзначила "ЄвроПравда", підписаний документ в цілому повторює основні блоки співробітництва, викладені в безпекових угодах, зокрема йдеться і про підтримку шляху України в НАТО

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"Підписана угода передбачає можливість змін та доповнень. Відповідно, ми розраховуємо, що коли Хорватія приєднається до Декларації G7, угода буде доповнена новими положеннями, серед іншого і щодо 24-годинного механізму реагування у разі повторної агресії РФ", – зазначив Ігор Жовква.

Нагадаємо, угоду підписали під час візиту Володимира Зеленського до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа" та двосторонніх зустрічей.