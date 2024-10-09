В ОПУ объяснили, почему не причисляют договор с Хорватией к соглашениям по безопасности

В Офисе президента объяснили, по какой причине соглашение с Хорватией пока не классифицируется как одно из соглашений по безопасности, которые Украина заключила с рядом стран-партнеров в продолжение декларации G7.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий комментарий опубликовал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Жовква напомнил, что Хорватия пока не присоединилась к вильнюсской декларации G7 по поддержке Украины, которая стала "рамкой" для двусторонних соглашений по безопасности с отдельными странами – всего их уже 26. По этой причине соглашение с Хорватией от 9 октября пока не причисляют к этим соглашениям.

В то же время, как и отметила "ЕвроПравда", подписанный документ в целом повторяет основные блоки сотрудничества, изложенные в соглашениях по безопасности, в частности речь идет и о поддержке пути Украины в НАТО

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"Подписанное соглашение предусматривает возможность изменений и дополнений. Соответственно, мы рассчитываем, что когда Хорватия присоединится к Декларации G7, соглашение будет дополнено новыми положениями, среди прочего и по 24-часовому механизму реагирования в случае повторной агрессии РФ", – отметил Игорь Жовква.

Напомним, соглашение подписали во время визита Владимира Зеленского в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" и двусторонних встреч.