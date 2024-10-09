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СМИ: Макрон встретился с украинскими бойцами на учениях во Франции и пожелал удачи

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Новости — Среда, 9 октября 2024, 18:20 — Уляна Кричковская

В среду, 9 октября, президент Франции Эммануэль Макрон посетил украинских военных 155-й бригады, которые проходят обучение в регионе Гранд Эст на востоке Франции и пожелал им успеха.

Об этом сообщило агентство "Укринформ", передает "Европейская правда".

Агентство опубликовало фотографии с визита Макрона к украинским бойцам, на которых видно, что французского лидера сопровождают министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и его украинский коллега Рустем Умеров.

"Я хочу пожелать вам успеха! Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы подготовить вас как можно лучше", – сказал Макрон.

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Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ

По данным агентства, французский лидер более получаса общался с украинскими военными, подходил к каждому по очереди и расспрашивал, где именно и сколько он воевал, какой именно подготовки ему не хватает.

Полковник, который руководит подготовкой украинцев поделился, что обучение проходит очень хорошо.

"Украинские солдаты продвигаются быстрее, чем мы думали", – заявил он и добавил, что французы адаптируют обучение к украинским потребностям.

Фото: Укринформ
Фото: Укринформ

Ранее Макрон опубликовал видео подготовки украинских военных и заявил, что сейчас подготовку проходят 2300 бойцов.

В сентябре Вооруженные силы Франции сообщили о завершении подготовки первой группы украинских пилотов, которые тренировались на самолетах Alphajet.

А недавно министр обороны Себастьен Лекорню пообещал, что Украина получит истребители Mirage 2000 в следующем году.

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