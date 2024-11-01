Сибіга про вибори президента США: Ми впевнені в підтримці Вашингтона

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга впевнений, що США продовжать підтримувати Україну, незалежно від того, хто здобуде перемогу на президентських виборах наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга заявив після міністерської конференції з питань людського виміру "формули миру" у Монреалі, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що Україна співпрацюватиме з будь-яким президентом, якого обере народ США.

"По суті, у нас сильна двопартійна підтримка, як республіканців, так і демократів. І у нас сильна підтримка американського народу", – сказав очільник українського МЗС.

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За його словами, підтримка України – це внесок у трансатлантичну безпеку.

"І ми впевнені, що ця підтримка буде продовжена. Ми впевнені в підтримці США, тому що ми також захищаємо наші спільні цінності. Ми захищаємо демократію", – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, кандидат від республіканців Дональд Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським минулого місяця заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Водночас республіканець поширював і відверту дезінформацію про "майже всі знищені до фундаменту" українські міста та непрямо звинувачував Зеленського в тому, що Росія здійснила повномасштабне вторгнення.

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