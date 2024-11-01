Сибига о выборах президента США: Мы уверены в поддержке Вашингтона

Министр иностранных дел Андрей Сибига уверен, что США продолжат поддерживать Украину, независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига заявил после министерской конференции по вопросам человеческого измерения "формулы мира" в Монреале, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что Украина будет сотрудничать с любым президентом, которого выберет народ США.

"По сути, у нас сильная двухпартийная поддержка, как республиканцев, так и демократов. И у нас сильная поддержка американского народа", – сказал глава украинского МИД.

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По его словам, поддержка Украины – это вклад в трансатлантическую безопасность.

"И мы уверены, что эта поддержка будет продолжена. Мы уверены в поддержке США, потому что мы также защищаем наши общие ценности. Мы защищаем демократию", – подчеркнул Сибига.

Напомним, кандидат от республиканцев Дональд Трамп после встречи с президентом Владимиром Зеленским в прошлом месяце заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

В то же время республиканец распространял и откровенную дезинформацию о "почти всех уничтоженных до основания" украинских городах и косвенно обвинял Зеленского в том, что Россия осуществила полномасштабное вторжение.

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