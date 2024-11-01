США и Южная Корея впервые провели совместные учения ударных дронов
Новости — Пятница, 1 ноября 2024, 15:57 —
Военные США и Южной Кореи в пятницу, 1 ноября, провели первые совместные учения с участием ударных беспилотников.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Воздушных сил Южной Кореи, передает "Европейская правда".
Это произошло через день после запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.
К учениям были привлечены современный южнокорейский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk и американский ударный дрон MQ-9 Reaper.
Как отмечается, учения проходили по сценарию удара по источнику вражеской провокации.
Южнокорейский беспилотник собирал данные об имитационных целях и делился ими с американским дроном. После получения информации Reaper осуществил пуск авиабомбы GBU-38, чтобы точно поразить цель.
Конкретное место проведения этих учений в Южной Корее не раскрывалось.
Собеседник в армии рассказал журналистам, что стороны не планировали обнародовать информацию об этих совместных учениях, но решили это сделать после запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты с целью предупреждения КНДР.
Как известно, Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японии в четверг утром по местному времени.
Запуск состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов осудили развертывание войск Северной Кореи в России.
Последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.