США и Южная Корея впервые провели совместные учения ударных дронов

Военные США и Южной Кореи в пятницу, 1 ноября, провели первые совместные учения с участием ударных беспилотников.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Воздушных сил Южной Кореи, передает "Европейская правда".

Это произошло через день после запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

К учениям были привлечены современный южнокорейский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk и американский ударный дрон MQ-9 Reaper.

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Ударный дрон США MQ-9 Reaper Фото: Yonhap

Как отмечается, учения проходили по сценарию удара по источнику вражеской провокации.

Южнокорейский беспилотник собирал данные об имитационных целях и делился ими с американским дроном. После получения информации Reaper осуществил пуск авиабомбы GBU-38, чтобы точно поразить цель.

Конкретное место проведения этих учений в Южной Корее не раскрывалось.

Собеседник в армии рассказал журналистам, что стороны не планировали обнародовать информацию об этих совместных учениях, но решили это сделать после запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты с целью предупреждения КНДР.

Как известно, Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японии в четверг утром по местному времени.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов осудили развертывание войск Северной Кореи в России.

Последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.