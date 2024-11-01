ЕС и Япония договорились о партнерстве по безопасности

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Японии Такеши Ивайя в пятницу, 1 ноября, представили соглашение о двустороннем партнерстве в сфере безопасности и обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

Боррель и Ивайя представили пакт, который предусматривает развитие сотрудничества ЕС и Японии в сфере совместных военных учений, и обмена информацией, связанной с оборонной промышленностью и космической безопасностью.

Топ-дипломат ЕС назвал договоренность "первым соглашением такого характера", которое ЕС заключил со страной Азиатско-Тихоокеанского региона, охарактеризовав ее как "историческую и очень своевременную".

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"Это соглашение официально вступит в силу 1 января следующего года. Оно станет правовой основой для укрепления стратегического партнерства между Японией и ЕС в будущем", – сказал в свою очередь глава МИД Японии.

В соглашении о партнерстве между ЕС и Японией говорится о том, что стороны будут способствовать "конкретному военно-морскому сотрудничеству", в частности с помощью совместных военных учений.

Также предполагается, что ЕС и Япония обсудят "развитие соответствующих оборонных инициатив, в частности обмен информацией по вопросам, связанным с оборонной промышленностью".

Япония в последние годы наращивает оборонные расходы, опасаясь роста угроз со стороны Китая и Северной Кореи, и развивает оборонное сотрудничество с США.

В июне, напомним, Украина и Япония подписали соглашение по безопасности.