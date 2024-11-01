Суд у Швейцарії дозволив залишитись прихильнику "Аль-Каїди"

Федеральний адміністративний суд Швейцарії скасував рішення про анулювання тимчасового дозволу на в’їзд курдському прихильнику ісламістської терористичної мережі "Аль-Каїда".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tages-Anzeiger.

Швейцарські судді дійшли висновку, що рішення Державного секретаріату з питань міграції про анулювання дозволу на в’їзд ґрунтувалося на новому законодавчому положенні, але закон не має зворотної сили.

Шукач притулку – іракець, який прибув до Швейцарії в 1998 році. Його заарештували у 2008 році через діяльність на інтернет-форумах, пов'язаних із джихадистськими мережами, зокрема "Аль-Каїдою".

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Разом зі своїм братом чоловік був засуджений у січні 2016 року за підтримку злочинної організації та підробку документів. Йому присудили позбавлення волі на три роки і три місяці, депортацію та безстрокову заборону на в'їзд до Швейцарії.

Але ці заходи так і не були втілені, тому чоловіку надали тимчасовий дозвіл на в'їзд. У 2023 році Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії анулював його через поправку до закону про іноземців та інтеграцію.

Рішення Федерального адміністративного суду Швейцарії суду є остаточним. Але в цьому ж суді розглядається окрема справа стосовно рішення швейцарської поліції депортувати прихильника "Аль-Каїди", тож його статус поки остаточно не визначений.

У вересні швейцарський уряд запропонував заборонити діяльність палестинського бойового угрупування ХАМАС на території країни на п'ять років.