Суд в Швейцарии разрешил остаться стороннику "Аль-Каиды"

Федеральный административный суд Швейцарии отменил решение об аннулировании временного разрешения на въезд курдскому стороннику исламистской террористической сети "Аль-Каида".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Швейцарские судьи пришли к выводу, что решение Государственного секретариата по вопросам миграции об аннулировании разрешения на въезд основывалось на новом законодательном положении, но закон не имеет обратной силы.

Соискатель убежища – иракец, который прибыл в Швейцарию в 1998 году. Его арестовали в 2008 году из-за деятельности на интернет-форумах, связанных с джихадистскими сетями, в частности "Аль-Каидой".

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Вместе со своим братом мужчина был осужден в январе 2016 года за поддержку преступной организации и подделку документов. Ему присудили лишение свободы на три года и три месяца, депортацию и бессрочный запрет на въезд в Швейцарию.

Но эти меры так и не были воплощены, поэтому мужчине предоставили временное разрешение на въезд. В 2023 году Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии аннулировал его из-за поправки к закону об иностранцах и интеграции.

Решение Федерального административного суда Швейцарии суда является окончательным. Но в этом же суде рассматривается отдельное дело в отношении решения швейцарской полиции депортировать сторонника "Аль-Каиды", поэтому его статус пока окончательно не определен.

В сентябре швейцарское правительство предложило запретить деятельность палестинской боевой группировки ХАМАС на территории страны на пять лет.