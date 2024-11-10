Майже 600 мігрантів намагались перетнути Ла-Манш за добу

Британські правоохоронці протягом суботи, 9 листопада, перехопили майже 600 людей, які намагались перетнути протоку Ла-Манш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

За даними Міністерства внутрішніх справ Британії, під час перетину Ла-Маншу в суботу було перехоплено дев'ять човнів із 572 мігрантами.

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Загальна кількість мігрантів, які прибули до Британії цього року, досягла 32 691 – на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року, водночас на 18% менше, ніж за той же проміжок 2022-го.

За даними французької берегової охорони, близько 50 людей загинули при спробі перетнути Ла-Манш цього року. Це число не враховує кількох смертей, зафіксованих за останні тижні.

На початку жовтня Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах – 973 людини.

Останні випадки перетину кордону сталися після того, як прем'єр-міністр Британії Кейр Стармер виступив з новою ініціативою затримання злочинних угруповань, які переправляють мігрантів через західні Балкани.