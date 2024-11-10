Почти 600 мигрантов пытались пересечь Ла-Манш за сутки

Британские правоохранители в течение субботы, 9 ноября, перехватили почти 600 человек, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

По данным Министерства внутренних дел Великобритании, во время пересечения Ла-Манша в субботу было перехвачено девять лодок с 572 мигрантами.

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Общее количество мигрантов, прибывших в Британию в этом году, достигло 32 691 – на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом на 18% меньше, чем за тот же промежуток 2022-го.

По данным французской береговой охраны, около 50 человек погибли при попытке пересечь Ла-Манш в этом году. Это число не учитывает нескольких смертей, зафиксированных за последние недели.

В начале октября Британия зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках – 973 человека.

Последние случаи пересечения границы произошли после того, как премьер-министр Британии Кейр Стармер выступил с новой инициативой задержания преступных группировок, которые переправляют мигрантов через западные Балканы.