Глава МЗС Молдови: Російські дрони поставили під загрозу життя наших громадян
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив порушення молдовського повітряного простору двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Попшой написав у X (Twitter).
Глава молдовського МЗС заявив, що в Молдові розбились "два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони"
За словами міністра, це "поставило під загрозу життя молдовських громадян і порушило наш повітряний простір".
"Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і підтверджуємо наше засудження жорстокої війни Росії проти України", – додав Попшой.
Two Russian decoy drones–used to mislead Ukrainian air defenses–crashed in Moldova today, endangering Moldovan lives and violating our airspace.– Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) November 10, 2024
We firmly condemn these aggressive incursions and reiterate our condemnation of Russia’s brutal war against Ukraine.
Нагадаємо, протягом неділі в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.
Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.
Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.