Глава МЗС Молдови: Російські дрони поставили під загрозу життя наших громадян

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив порушення молдовського повітряного простору двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Попшой написав у X (Twitter).

Глава молдовського МЗС заявив, що в Молдові розбились "два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони"

За словами міністра, це "поставило під загрозу життя молдовських громадян і порушило наш повітряний простір".

"Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і підтверджуємо наше засудження жорстокої війни Росії проти України", – додав Попшой.

Two Russian decoy drones–used to mislead Ukrainian air defenses–crashed in Moldova today, endangering Moldovan lives and violating our airspace.



We firmly condemn these aggressive incursions and reiterate our condemnation of Russia’s brutal war against Ukraine.