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Глава МЗС Молдови: Російські дрони поставили під загрозу життя наших громадян

Новини — Неділя, 10 листопада 2024, 18:56 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив порушення молдовського повітряного простору двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Попшой написав у X (Twitter).

Глава молдовського МЗС заявив, що в Молдові розбились "два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони"

За словами міністра, це "поставило під загрозу життя молдовських громадян і порушило наш повітряний простір".

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"Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і підтверджуємо наше засудження жорстокої війни Росії проти України", – додав Попшой.

Нагадаємо, протягом неділі в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.

Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.

Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.

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Молдова Війна з РФ
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