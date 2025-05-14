У Мінфіні Литви вважають, що ЄС має зберегти міцні оборонні зв'язки із США

Міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс заявив, що Європейський Союз має зберегти міцні оборонні зв’язки зі Сполученими Штатами, попри погіршення відносин із президентом США Дональдом Трампом.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Литовський міністр застеріг, що, зважаючи на зростання напруженості у відносинах з Вашингтоном через питання торгівлі та свободи слова, ЄС не повинен зачиняти двері для американських оборонних компаній.

"Ми маємо дуже важливих партнерів по НАТО, які поділяють наші погляди не лише політично, а й у питанні спільного забезпечення обороноздатності. Назвімо, зокрема, Норвегію, Канаду та Сполучені Штати", – сказав Шаджюс.

Міністр фінансів Литви застеріг, що не можна виключати США з оборонної співпраці.

"США є, мабуть, найважливішим членом Організації Північноатлантичного договору. Вони були, є і залишатимуться дуже важливими оборонними партнерами для європейців", – зазначив він.

Окрім цього, Шаджюс наголосив, що обороноздатність НАТО є критично важливою для гарантування безпеки його країни перед загрозою з боку Росії.

"Для всіх прикордонних держав, які знаходяться на передовій поруч із ворожими сусідами, участь США в системі НАТО є абсолютно вирішальною", – підсумував міністр.

Раніше у квітні Трамп пообіцяв, що США і Євросоюз обовʼязково укладуть торговельну угоду.

Тим часом ЄС розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів у спробі переконати президента США скасувати чинні та заплановані тарифи проти Євросоюзу.

12 травня Трамп поскаржився, що Європейський Союз "гірший за Китай", говорячи про перспективи двосторонньої торгівлі.