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Глава МИД Молдовы: Российские дроны поставили под угрозу жизни наших граждан

Новости — Воскресенье, 10 ноября 2024, 18:56 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой осудил нарушение молдавского воздушного пространства двумя российскими беспилотниками в воскресенье, 10 ноября.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Попшой написал в X (Twitter).

Глава молдавского МИД заявил, что в Молдове разбились "два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны"

По словам министра, это "поставило под угрозу жизни молдавских граждан и нарушило наше воздушное пространство".

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"Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и подтверждаем наше осуждение жестокой войны России против Украины", – добавил Попшой.

Напомним, в течение воскресенья в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.

Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые "вышли из воздушного пространства" в направлении России, Беларуси и Молдовы.

Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.

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Молдова Война с РФ
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