Глава МИД Молдовы: Российские дроны поставили под угрозу жизни наших граждан

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой осудил нарушение молдавского воздушного пространства двумя российскими беспилотниками в воскресенье, 10 ноября.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Попшой написал в X (Twitter).

Глава молдавского МИД заявил, что в Молдове разбились "два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны"

По словам министра, это "поставило под угрозу жизни молдавских граждан и нарушило наше воздушное пространство".

"Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и подтверждаем наше осуждение жестокой войны России против Украины", – добавил Попшой.

Two Russian decoy drones–used to mislead Ukrainian air defenses–crashed in Moldova today, endangering Moldovan lives and violating our airspace.



We firmly condemn these aggressive incursions and reiterate our condemnation of Russia’s brutal war against Ukraine.