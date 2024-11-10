Глава МИД Молдовы: Российские дроны поставили под угрозу жизни наших граждан
Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой осудил нарушение молдавского воздушного пространства двумя российскими беспилотниками в воскресенье, 10 ноября.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", Попшой написал в X (Twitter).
Глава молдавского МИД заявил, что в Молдове разбились "два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны"
По словам министра, это "поставило под угрозу жизни молдавских граждан и нарушило наше воздушное пространство".
"Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и подтверждаем наше осуждение жестокой войны России против Украины", – добавил Попшой.
Two Russian decoy drones–used to mislead Ukrainian air defenses–crashed in Moldova today, endangering Moldovan lives and violating our airspace.– Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) November 10, 2024
We firmly condemn these aggressive incursions and reiterate our condemnation of Russia’s brutal war against Ukraine.
Напомним, в течение воскресенья в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.
Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые "вышли из воздушного пространства" в направлении России, Беларуси и Молдовы.
Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.