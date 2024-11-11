Мужчина пытался сжечь себя в центре Кракова

Утром в понедельник, 11 ноября, в центре Кракова поджег себя мужчина.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на представителя пожарной бригады и пресс-секретаря полиции, передает "Европейская правда".

Мужчина поджег себя возле "папского окна" Епископского дворца на улице Францисканской в Кракове в понедельник, 11 ноября, утром.

По данным пожарного, инцидент произошел около 04:20 утра – самоподжог совершил 47-летний мужчина.

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Как отметили журналисты, мужчина поджег себя под окном Папы Римского, на месте происшествия работали пятнадцать пожарных и три пожарные машины, а также сотрудники полиции.

По данным пресс-секретаря полиции, горящего мужчину удалось потушить случайным прохожим, а когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже был потушен.

Мужчину доставили в одну из краковских больниц и сейчас он находится в очень тяжелом состоянии, у него ожоги четвертой степени, рассказали правоохранители.

Сейчас полиция и прокуратура выясняют обстоятельства поджога мужчины под окном Папы Римского в Кракове, а мотивы поступка пока не известны.

В апреле 2023 года в Польше умер 62-летний украинец после того, как совершил самоподжог в очереди в генеральное консульство Украины в Кракове.

В январе 2024 года на главном железнодорожном вокзале чешского Оломоуца молодой человек вылил на себя легковоспламеняющуюся жидкость на платформе между вагонами и поджег – в результате он погиб.