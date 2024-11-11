Боррель оцінив звіт Єврокомісії щодо шляху України до членства в ЄС

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи останній звіт Єврокомісії про розширення, відзначив "хороший результат" України.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами глави європейської дипломатії, у цьому звіті Україна отримала дуже високу оцінку.

"В останньому звіті про розширення, який Єврокомісія затвердила 30 жовтня, Україна визнана такою, що має дуже добрий результат, набагато кращий, ніж у деяких інших держав, які готуються до членства вже багато років", – зазначив він.

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Боррель додав, що це свідчить про те, що Україна "на правильному шляху".

"Це свідчить, що українське суспільство дійсно хоче стати членом Європейського Союзу і готове докласти зусиль, щоб це стало реальністю", – підкреслив топдипломат ЄС.

Він розповів, що витратив чимало часу і зусиль, "щоб відкрити шлях України до членства – тоді, коли не всі лідери у Європейському Союзі були в цьому переконані".

"І я дійсно захоплююся тим, що ви робите", – резюмував Боррель.

Нагадаємо, у своєму звіті Європейська комісія уперше виступила з чіткою публічною критикою телемарафону і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Крім того, згідно зі звітом, в ЄС задоволені роботою Верховної Ради, але помітили проблеми опозиції.

Також у звіті Єврокомісія визнала, що Україна виконала вимоги 2022 року, у тому числі щодо угорців.

Детальніше читайте у статті: Євроінтеграція на паузі? Як звіт ЄС став сигналом тривоги для України та інших кандидатів.