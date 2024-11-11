Боррель оценил отчет Еврокомиссии о пути Украины к членству в ЕС

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, комментируя последний отчет Еврокомиссии о расширении, отметил "хороший результат" Украины.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

По словам главы европейской дипломатии, в этом отчете Украина получила очень высокую оценку.

"В последнем отчете о расширении, который Еврокомиссия утвердила 30 октября, Украина признана имеющей очень хороший результат, гораздо лучше, чем у некоторых других государств, которые готовятся к членству уже много лет", – отметил он.

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Боррель добавил, что это свидетельствует о том, что Украина "на правильном пути".

"Это свидетельствует, что украинское общество действительно хочет стать членом Европейского Союза и готово приложить усилия, чтобы это стало реальностью", – подчеркнул топ-дипломат ЕС.

Он рассказал, что потратил немало времени и усилий, "чтобы открыть путь Украины к членству – тогда, когда не все лидеры в Европейском Союзе были в этом убеждены".

"И я действительно восхищаюсь тем, что вы делаете", – резюмировал Боррель.

Напомним, в своем отчете Европейская комиссия впервые выступила с четкой публичной критикой телемарафона и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта.

Кроме того, согласно отчету, в ЕС довольны работой Верховной Рады, но заметили проблемы оппозиции.

Также в отчете Еврокомиссия признала, что Украина выполнила требования 2022 года, в том числе в отношении венгров.

Подробнее читайте в статье: Евроинтеграция на паузе? Как отчет ЕС стал сигналом тревоги для Украины и других кандидатов.