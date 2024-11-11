Боррель згадав, коли Угорщина демонструвала єдність з ЄС щодо України

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель запевнив, що в Євросоюзі існує єдність щодо України попри неоднозначну позицію Угорщини.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

Боррель нагадав, що за три роки, поки триває розв’язана РФ повномасштабна війна, "Угорщина підтримувала всі рішення ЄС щодо санкцій та підтримки України".

"Йдеться про 122 мільярди євро загальної європейської допомоги Україні. 122 мільярди! Це було б неможливо без консенсусу щодо підтримки, і Угорщина була частиною цього консенсусу", – підкреслив глава європейської дипломатії.

Реклама:

На запитання щодо виділення Україні коштів через Європейський фонд миру, який Угорщина блокує протягом тривалого часу, Боррель відповів, що наразі в ЄС є інші інструменти підтримки.

"Європейський фонд миру – це перший інструмент, який з’явився у ЄС у 2022 році для надання Україні військової підтримки. Зараз ми створили й інші інструменти – наприклад, кредит на 35 мільярдів євро, пов'язаний із замороженими російськими активами. Також у нас є спеціальний фонд для розвитку потенціалу української оборонної промисловості", – розповів він.

Водночас Боррель визнав, що для використання ще і Європейського фонду миру потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

"Я не можу гарантувати вам, що така одностайність буде", – додав він.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан раніше казав, що у випадку перемоги Дональда Трампа на виборах у США Європа не зможе і надалі тримати свій "провоєнний курс" – тобто допомагати військово Україні оборонятись від Росії.

Вже після перемоги Трампа на виборах він заявляв про потребу нової європейської стратегії щодо України.

Читайте також інтерв'ю Борреля "Європейській правді": "ЄС буде з Україною не через дружбу чи свою щедрість. Просто це в наших інтересах".