Боррель вспомнил, когда Венгрия демонстрировала единство с ЕС по Украине

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заверил, что в Евросоюзе существует единство в отношении Украины, несмотря на неоднозначную позицию Венгрии.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Боррель напомнил, что за три года, пока продолжается развязанная РФ полномасштабная война, "Венгрия поддерживала все решения ЕС по санкциям и поддержке Украины".

"Речь идет о 122 миллиардах евро общей европейской помощи Украине. 122 миллиарда! Это было бы невозможно без консенсуса по поддержке, и Венгрия была частью этого консенсуса", – подчеркнул глава европейской дипломатии.

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На вопрос о выделении Украине средств через Европейский фонд мира, который Венгрия блокирует в течение длительного времени, Боррель ответил, что сейчас в ЕС есть другие инструменты поддержки.

"Европейский фонд мира – это первый инструмент, который появился у ЕС в 2022 году для предоставления Украине военной поддержки. Сейчас мы создали и другие инструменты – например, кредит на 35 миллиардов евро, связанный с замороженными российскими активами. Также у нас есть специальный фонд для развития потенциала украинской оборонной промышленности", – рассказал он.

В то же время Боррель признал, что для использования еще и Европейского фонда мира требуется согласие всех стран-членов ЕС.

"Я не могу гарантировать вам, что такое единодушие будет", – добавил он.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан ранее говорил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США Европа не сможет и в дальнейшем держать свой "провоенный курс" – то есть помогать Украине обороняться от России в военном плане.

Уже после победы Трампа на выборах он заявлял о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.

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