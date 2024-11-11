Боррель пояснив, які безпекові гарантії країна може отримати в ЄС

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що хоча ЄС не є військовим альянсом, на відміну від НАТО, країни-члени можуть розраховувати на певні безпекові гарантії.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Боррель зазначив, що в Договорі ЄС є статті, в яких йдеться про те, що якщо один з членів зазнає агресії, то інші повинні надати підтримку.

"Дехто вважає, що це еквівалент статті 5 договору НАТО. Інші кажуть, що це не така вже й очевидна схожість. Але ніхто не заперечує, що є стаття, яка вимагає від усіх країн-членів проявляти солідарність, якщо на когось нападають", – зауважив топдипломат ЄС.

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За його словами, хоча ЄС і не є військовим альянсом, це не означає, "що ми не надаємо одне одному гарантії безпеки".

"Ми демонстрували солідарність з Україною навіть тоді, коли ви не були членом Європейського Союзу. І було б набагато більше, якби ви були членом", – додав Боррель.

Як відомо, у Договорі ЄС (стаття 42) йдеться: "Якщо держава-член ЄС стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени зобов'язані надавати їй допомогу та сприяння всіма засобами, що є в їхньому розпорядженні".

Згідно зі статтею, зобов'язання та співробітництво в цій сфері повинні відповідати зобов'язанням у рамках НАТО, який для держав, що є членами цієї організації, залишається основою їхньої колективної оборони.

В інтерв'ю "ЄвроПравді" Боррель також розповів про наслідки обрання Трампа для Європи.

Він також поінформував, що ЄС передав Україні понад 980 тисяч снарядів з обіцяного мільйона, і до кінця року надасть понад 1,5 мільйона боєприпасів.

Читайте також інтерв'ю Борреля "Європейській правді": "ЄС буде з Україною не через дружбу чи свою щедрість. Просто це в наших інтересах".