Боррель объяснил, какие гарантии безопасности страна может получить в ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что хотя ЕС, в отличие от НАТО, не является военным альянсом, страны-члены могут рассчитывать на определенные гарантии безопасности.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Боррель отметил, что в Договоре ЕС есть статьи, в которых говорится о том, что если один из членов подвергнется агрессии, то другие должны оказать поддержку.

"Некоторые считают, что это эквивалент статьи 5 договора НАТО. Другие говорят, что это не такое уж и очевидное сходство. Но никто не отрицает, что есть статья, которая требует от всех стран-членов проявлять солидарность, если на кого-то нападают", – отметил топ-дипломат ЕС.

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По его словам, хотя ЕС и не является военным альянсом, это не означает, "что мы не предоставляем друг другу гарантии безопасности".

"Мы демонстрировали солидарность с Украиной даже тогда, когда вы не были членом Европейского Союза. И было бы гораздо больше, если бы вы были членом", – добавил Боррель.

Как известно, в Договоре ЕС (статья 42) говорится: "Если государство-член ЕС становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказывать ему помощь и содействие всеми средствами, имеющимися в их распоряжении".

Согласно статье, обязательства и сотрудничество в этой сфере должны соответствовать обязательствам в рамках НАТО, который для государств, являющихся членами этой организации, остается основой их коллективной обороны.

В интервью "ЕвроПравде" Боррель также рассказал о последствиях избрания Трампа для Европы.

Он также проинформировал, что ЕС передал Украине более 980 тысяч снарядов из обещанного миллиона, и до конца года предоставит более 1,5 миллиона боеприпасов.

Читайте также интервью Борреля "Европейской правде": "ЕС будет с Украиной не из-за дружбы или своей щедрости. Просто это в наших интересах".