У Польщі розповіли, коли відкриють базу протиракетної оборони США

На півночі Польщі у Редзіково у середу, 13 листопада, офіційно відкриють базу протиракетної оборони США.

Про це в ефірі Polsat News повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера, передає "Європейська правда".

Севера проінформував, що 11 листопада "президент прямує з державних урочистостей до Азербайджану, але на зворотному шляху приземляється в Гданську, звідки попрямує прямо на офіційну церемонію відкриття протиракетної бази Aegis в Редзіково".

За його словами, ця подія відбудеться у середу, 13 листопада.

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Севера акцентував, що це база ВМС США, але її дуже цікавою особливістю є те, що вона підпорядкована командуванню НАТО EUCOM, тобто командуванню американськими силами в Європі.

"Як американська база, вона виконує трансатлантичні оборонні завдання", – додав він.

Як відомо, за підсумками липневого саміту НАТО у Вашингтоні було оголошено про те, що новий американський об'єкт протиракетної оборони в польському Редзіково введений в дію і готовий до оборони Альянсу.

У жовтні очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в країні незабаром відкриють базу ПРО та висловив сподівання, що вона буде збивати й російські ракети, які летять у бік Польщі.