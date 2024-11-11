Голова дипломатії ЄС про наслідки перемоги Трампа та європейські гарантії для України

Шеф дипломатії ЄС Жозеп Боррель – один з тих посадовців, про чию допомогу Україні не надто багато відомо широкому загалу. Цей іспанський політик з Каталонії не є майстром красномовності і діяв переважно непублічно.

Однак насправді його внесок у те, що Україна вистояла, – не переоцінити.

Мандат Борреля як високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики невдовзі завершиться, що дає йому можливість бути відкритішим в оцінках.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко використав цей момент, щоби поспілкуватися з топдипломатом ЄС.

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Про те, чого чекати від Трампа, чому допомога ЄС Україні – це насправді не питання цінностей, а також про російську пропаганду, що є головним викликом збереження підтримки – читайте в одному з найвідвертіших інтерв’ю Жозепа Борреля за час роботи на посаді Боррель: "ЄС буде з Україною не через дружбу чи свою щедрість. Просто це в наших інтересах". Далі – основні тези Жозепа Борреля.

Світ не просто змінюється – він вже змінився. І наші суспільства змінюються.

Обрання Дональда Трампа в США показує, що люди починають інакше сприймати політику та навіть інакше ставитися до правди. Відбуваються глибокі трансформації у світі, зміщується геополітичний баланс, але одночасно змінюються і демократичні суспільства.

А для Європи це – нагода для пробудження. Якщо Європа хоче зберегти вплив у світі – то має бути більш об'єднаною. Потрібно розбудовувати сильнішу Європу.

Сподіваюся, нам це вдасться. Принаймні, кілька днів тому в Будапешті лідери ЄС це погодили.

Але це не всі зміни за Трампа. Нова реальність впливає також на Україну, Близький Схід і Китай – три полюси геополітичної напруженості у світі. Тут однозначно будуть зміни.

Ми не знаємо, якою буде політика США щодо України.

Але я знаю, що Європейська рада щойно підтвердила зобов'язання Євросоюзу підтримувати Україну. І я приїхав до Києва, щоб передати вам цей сигнал.

Ми підтримували і будемо продовжувати підтримувати Україну.

І ми будемо робити це не тому, що ми дуже дружні й дуже щедрі – а тому що це в наших інтересах! Безпека України – це частина нашої безпеки.

Бо якщо Україна впаде, наша безпека буде під загрозою. І це треба пояснювати європейцям.

Ми вже поставили більше 980 тисяч снарядів, і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів.

Загалом до кінця року ми поставимо в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів.

Вступ України до ЄС стане найсильнішим безпековим зобов'язанням чи то гарантією, яку ми можемо запропонувати Україні.

ЄС не є військовим альянсом, на відміну від НАТО. У нашому договорі є статті, в яких йдеться про те, що якщо один з членів зазнає агресії, то інші повинні надати підтримку.

Ми демонстрували солідарність з Україною навіть тоді, коли ви не були членом Європейського Союзу. І було б набагато більше, якби ви були членом.

Йдеться про 122 мільярди євро загальної європейської допомоги Україні.

Це було б неможливо без консенсусу щодо підтримки, і Угорщина була частиною цього консенсусу.

В останньому звіті про розширення Україна визнана такою, що має дуже добрий результат, набагато кращий, ніж у деяких інших держав, які готуються до членства вже багатьох років.

І я дійсно захоплююся тим, що ви робите.

Зосереджуся на оборонній промисловості – я щойно відвідав завод з виробництва безпілотників, який виріс з нічого. Український інноваційний потенціал та виробничі потужності вражають! Тому я думаю, що український народ заслуговує на те, щоб зберегти суверенітет і незалежність. І ви заслуговуєте бути членом клубу Європейського Союзу.

Повна версія інтерв’ю – в матеріалі Боррель: "ЄС буде з Україною не через дружбу чи свою щедрість. Просто це в наших інтересах".