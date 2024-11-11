Глава дипломатии ЕС о последствиях победы Трампа и европейских гарантиях для Украины

Шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель – один из тех чиновников, о чьей помощи Украине не слишком много известно широкой общественности. Этот испанский политик из Каталонии не является мастером красноречия и действовал преимущественно непублично.

Однако на самом деле его вклад в то, что Украина выстояла, – не переоценить.

Мандат Борреля как высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности вскоре завершится, что дает ему возможность быть более открытым в оценках.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко использовал этот момент, чтобы пообщаться с топ-дипломатом ЕС.

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О том, чего ждать от Трампа, почему помощь ЕС Украине – это на самом деле не вопрос ценностей, а также о российской пропаганде, что является главным вызовом сохранения поддержки – читайте в одном из самых откровенных интервью Жозепа Борреля за время работы в должности Боррель: "ЕС будет с Украиной не из-за дружбы или своей щедрости. Просто это в наших интересах". Далее – основные тезисы Жозепа Борреля.

Мир не просто меняется – он уже изменился. И наши общества меняются.

Избрание Дональда Трампа в США показывает, что люди начинают иначе воспринимать политику и даже иначе относиться к правде. Происходят глубокие трансформации в мире, смещается геополитический баланс, но одновременно меняются и демократические общества.

А для Европы это – возможность для пробуждения. Если Европа хочет сохранить влияние в мире – то должна быть более объединенной. Нужно строить более сильную Европу.

Надеюсь, нам это удастся. По крайней мере, несколько дней назад в Будапеште лидеры ЕС это согласовали.

Но это не все изменения при Трампе. Новая реальность влияет также на Украину, Ближний Восток и Китай – три полюса геополитической напряженности в мире. Здесь однозначно будут изменения.

Мы не знаем, какой будет политика США в отношении Украины.

Но я знаю, что Европейский совет только что подтвердил обязательство Евросоюза поддерживать Украину. И я приехал в Киев, чтобы передать вам этот сигнал.

Мы поддерживали и будем продолжать поддерживать Украину.

И мы будем делать это не потому, что мы очень дружественные и очень щедрые – а потому что это в наших интересах! Безопасность Украины – это часть нашей безопасности.

Потому что если Украина упадет, наша безопасность будет под угрозой. И это надо объяснять европейцам.

Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов, и очень скоро передадим 1 миллион снарядов.

Всего до конца года мы поставим в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов.

Вступление Украины в ЕС станет самым сильным обязательством по безопасности или гарантией, которую мы можем предложить Украине.

ЕС не является военным альянсом, в отличие от НАТО. Но в нашем договоре есть статьи, в которых говорится о том, что если один из членов подвергается агрессии, то другие должны оказать поддержку.

Мы демонстрировали солидарность с Украиной даже тогда, когда вы не были членом Европейского Союза. И было бы гораздо больше, если бы вы были членом.

Речь идет о 122 миллиардах евро общей европейской помощи Украине.

Это было бы невозможно без консенсуса по поддержке, и Венгрия была частью этого консенсуса.

В последнем отчете о расширении Украина признана такой, что имеет очень хороший результат, намного лучше, чем у некоторых других государств, которые готовятся к членству уже много лет.

И я действительно восхищаюсь тем, что вы делаете.

Сосредоточусь на оборонной промышленности – я только что посетил завод по производству беспилотников, который вырос из ничего. Украинский инновационный потенциал и производственные мощности впечатляют! Поэтому я думаю, что украинский народ заслуживает того, чтобы сохранить суверенитет и независимость. И вы заслуживаете быть членом клуба Европейского Союза.

Полная версия интервью – в материале Боррель: "ЕС будет с Украиной не из-за дружбы или своей щедрости. Просто это в наших интересах".