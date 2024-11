Сибіга розповів про розмову з главою МЗС "проблемної" Словаччини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про свою розмову зі словацьким колегою Юраєм Бланаром.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X (Twitter).

Сибіга зазначив, що темами їхнього з Бланаром спілкування були питання двосторонніх відносин і підтримки в енергетиці. Також вони говорили про результати поїздки керівництва Словаччини до Китаю.

Spoke with Slovak FM Juraj Blanár about bilateral cooperation, energy assistance, and the outcomes of the Slovak leadership’s visit to China. Reaffirmed the Peace Formula as the only realistic path to a just peace, as well as the 'Nothing about Ukraine without Ukraine' principle.

