Сибіга розповів про розмову з главою МЗС "проблемної" Словаччини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про свою розмову зі словацьким колегою Юраєм Бланаром.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X (Twitter).

Сибіга зазначив, що темами їхнього з Бланаром спілкування були питання двосторонніх відносин і підтримки в енергетиці. Також вони говорили про результати поїздки керівництва Словаччини до Китаю.

Spoke with Slovak FM Juraj Blanár about bilateral cooperation, energy assistance, and the outcomes of the Slovak leadership’s visit to China. Reaffirmed the Peace Formula as the only realistic path to a just peace, as well as the 'Nothing about Ukraine without Ukraine' principle. Реклама: November 11, 2024

"Підкреслив, що "формула миру" є єдиним реалістичним шляхом до справедливого миру, а також нагадав про принцип "нічого про Україну без України", – розповів Андрій Сибіга.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час свого візиту до Пекіна поклав на Захід відповідальність за напад Росії на Україну та натомість похвалив "миротворчість" Пекіна.

Також нещодавно Фіцо дав інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій і зазначив у ньому, що "був би дуже радий" приїхати до Москви на 9 травня.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні не задовольнив жодного з чотирьох прохань громадян Словаччини про дозвіл на службу в українській армії, які він отримав з моменту вступу на посаду в червні цього року.