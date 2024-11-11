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Сибига рассказал о разговоре с главой МИД "проблемной" Словакии

Новости — Понедельник, 11 ноября 2024, 13:18 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о своем разговоре со словацким коллегой Юраем Бланаром.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что темами их с Бланаром общения были вопросы двусторонних отношений и поддержки в энергетике. Также они говорили о результатах поездки руководства Словакии в Китай.

"Подчеркнул, что "формула мира" является единственным реалистичным путем к справедливому миру, а также напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины", – рассказал Андрей Сибига.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Пекин возложил на Запад ответственность за нападение России на Украину и взамен похвалил "миротворчество" Пекина.

Также недавно Фицо дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой и отметил в нем, что "был бы очень рад" приехать в Москву на 9 мая.

Президент Словакии Петер Пеллегрини не удовлетворил ни одной из четырех просьб граждан Словакии о разрешении на службу в украинской армии, которые он получил с момента вступления в должность в июне этого года.

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Словакия Сибига
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