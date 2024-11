Сибига рассказал о разговоре с главой МИД "проблемной" Словакии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о своем разговоре со словацким коллегой Юраем Бланаром.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что темами их с Бланаром общения были вопросы двусторонних отношений и поддержки в энергетике. Также они говорили о результатах поездки руководства Словакии в Китай.

Spoke with Slovak FM Juraj Blanár about bilateral cooperation, energy assistance, and the outcomes of the Slovak leadership’s visit to China. Reaffirmed the Peace Formula as the only realistic path to a just peace, as well as the 'Nothing about Ukraine without Ukraine' principle.

