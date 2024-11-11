Сибига рассказал о разговоре с главой МИД "проблемной" Словакии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о своем разговоре со словацким коллегой Юраем Бланаром.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что темами их с Бланаром общения были вопросы двусторонних отношений и поддержки в энергетике. Также они говорили о результатах поездки руководства Словакии в Китай.

Spoke with Slovak FM Juraj Blanár about bilateral cooperation, energy assistance, and the outcomes of the Slovak leadership’s visit to China. Reaffirmed the Peace Formula as the only realistic path to a just peace, as well as the 'Nothing about Ukraine without Ukraine' principle. Реклама: November 11, 2024

"Подчеркнул, что "формула мира" является единственным реалистичным путем к справедливому миру, а также напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины", – рассказал Андрей Сибига.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Пекин возложил на Запад ответственность за нападение России на Украину и взамен похвалил "миротворчество" Пекина.

Также недавно Фицо дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой и отметил в нем, что "был бы очень рад" приехать в Москву на 9 мая.

Президент Словакии Петер Пеллегрини не удовлетворил ни одной из четырех просьб граждан Словакии о разрешении на службу в украинской армии, которые он получил с момента вступления в должность в июне этого года.