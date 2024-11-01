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Фіцо в Китаї наговорив антизахідної пропаганди про війну в Україні

Новини — П'ятниця, 1 листопада 2024, 21:33 — Олег Павлюк

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час візиту в Китай у п’ятницю, 1 листопада, поклав на Захід відповідальність за нинішнє вторгнення Росії в Україну та натомість похвалив "миротворчість" Пекіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTVS.

Після переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном Фіцо заявив, що обидва лідери поділяють думку про "неможливість негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову і фінансову підтримку Заходу для продовження війни".

Прем’єр Словаччини натомість відзначив так звану китайсько-бразильську "мирну ініціативу", яку, як каже, планує детальніше обговорити під час візиту до Бразилії в грудні. Також він анонсував приєднання Братислави до групи "друзів миру" в ООН, яку очолюють ті самі КНР і Бразилія.

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Принагідно Фіцо покритикував Європейський Союз, який "продовжує свою військову риторику", і поклав провину за ескалацію на Захід.

"Саме західні політики у квітні 2022 року, незабаром після початку конфлікту, зробили все, щоб не підписати реалістично підготовлені мирні угоди, а мирний план Зеленського припав пилом як нереалістичний, і замість його нової версії український президент представляє план перемоги", – обурюється він.

Китайсько-бразильська ініціатива, оголошена у травні 2024 року, є набором із шести пунктів, у яких жодного разу не згаданий Статут ООН чи територіальна цілісність України. Натомість є заклик до "зупинення воєнних дій, незагострення конфлікту і нерозповсюдження його на нові території".

До китайсько-бразильської ініціативи "Друзі миру" приєднались майже 17 країн, зокрема член НАТО – Туреччина. Своє бажання долучитись до ініціативи висловили Угорщина та Швейцарія, яка прийняла перший Глобальний саміт миру.

Напередодні Роберт Фіцо дав інтерв'ю сумнозвісній російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

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Фіцо Китай
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